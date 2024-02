Viabilità: In arrivo nuovi interventi sulle strade dell’Aurelio

Finalmente arrivano importanti novità sul piano della viabilità peri il Municipio XIII. Dopo lo stanziamento dei fondi per il Giubileo saranno diversi gli interventi che riguarderanno le strade.

Una delle operazioni più significative riguarderà l’installazione della una rotatoria al sottopasso di via Gregorio XI. L’opera servirà per l’inversione di marcia che reimmette dall’Aurelia su Via Gregorio XI con l’allargamento dello svincolo che immette da via Aurelia a Boccea e realizzare un percorso pedonale per consentire agli abitanti del complesso di via Licio Giorgieri di raggiungere a piedi in sicurezza la stazione ferroviaria Aurelia.

L’intervento ha preoccupato alcuni residenti, che temono conseguenze negative per quanto riguarda l’incrocio di via di Boccea e via Urbano II. Il timore è quello di un maggiore intasamento della via, già congestionata dal traffico, a causa dell’allargamento dello svincolo di via Gregorio XI in entrata dall’Aurelia. A frenare possibili polemiche e paure, è intervenuto prontamente Salvatore Petracca, assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti del tredicesimo municipio.

L’assessore ha infatti annunciato e risposto direttamente ai cittadini che nel giro di poco tempo partiranno gli interventi per la realizzazione di un semaforo all’incrocio via Urbano II-via di Boccea, che permetterà di gestire al meglio il passaggio pedonale e veicolare. I lavori per la realizzazione del semaforo partiranno martedì 13 febbraio 2024 e dureranno circa 2 mesi (termine previsto 19 aprile 2024). Al momento non è prevista una modifica sulla circolazione ma saranno istituiti nuovi spazi di sosta. I veicoli non potranno sostare su via di Boccea (direzione Battistini) dal civico 205 all’incrocio con via Teodolfo Merte, e su entrambi i lati in direzione Cornelia dal civico 201 in poi e dal civico 200 in poi. Divieto di sosta anche su su via Gregorio XI. Si sposterà di qualche metro in avanti invece la fermata del bus Boccea Urbano II in direzione Battistini.

“Così sarà messo in sicurezza uno degli incroci più pericolosi del nostro Municipio. Via Boccea, Via Urbano II e Via Gregorio XI” – è il commento dell’assessore Petracca.