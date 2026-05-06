Viale dei Colli Portuensi, investita una donna: è la quinta vittima in pochi giorni

La conta delle vittime sulle strade di Roma si allunga ancora. In pochi giorni, la Capitale registra il quinto incidente mortale, un bilancio che pesa come un macigno e riaccende l’allarme sulla sicurezza urbana.

L’ultimo episodio si è verificato nella serata di martedì nel quartiere di Monteverde, dove una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava.

Lo schianto su viale dei Colli Portuensi

Erano da poco passate le 22.30 quando, lungo viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 106, si è consumata la tragedia.

La donna si trovava sulla carreggiata quando è stata travolta da un’Alfa Romeo 159 condotta da un uomo di 60 anni.

L’impatto è stato devastante: il corpo è stato scaraventato a distanza, segno della violenza dell’urto. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto praticamente sul colpo.

I primi accertamenti

Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso ed è stato poi accompagnato all’ospedale San Camillo in stato di shock. Come previsto in questi casi, è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze.

Gli agenti della Polizia Locale del gruppo Monteverde hanno effettuato i rilievi e posto sotto sequestro il veicolo. L’inchiesta dovrà chiarire due elementi centrali: se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali e a quale velocità procedesse l’auto al momento dell’impatto. Proprio quest’ultimo aspetto è tra i principali punti di attenzione degli investigatori.

Una sequenza che preoccupa

L’ennesima tragedia si inserisce in una serie ravvicinata di incidenti mortali che sta scuotendo la città. Cinque vittime in meno di una settimana rappresentano un dato che impone una riflessione immediata, non solo sul rispetto delle regole ma anche sulla struttura stessa della viabilità.

La sicurezza dei pedoni torna al centro del dibattito: controlli più rigorosi, interventi sulla velocità e una revisione degli spazi urbani appaiono sempre più urgenti. Perché, ancora una volta, a Roma una strada si è trasformata in un confine sottile tra la vita e la morte.

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