Viale Palmiro Togliatti, uomo lancia bottiglie in strada: denunciato dalla Polizia Locale

Paura e disordine nella giornata di ieri mercoledì 15 ottobre in Viale Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con via Prenestina, in una delle aree recentemente individuate come “zona rossa”.

Intorno alle 14.30, un uomo di 50 anni, di nazionalità italiana, è stato sorpreso a lanciare bottiglie di vetro in strada, importunando e spaventando i passanti con comportamenti aggressivi.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, dell’unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), coadiuvate dai colleghi del V Gruppo Casilino, che hanno prontamente bloccato l’uomo.

Nonostante l’intervento, il cinquantenne ha continuato a inveire contro gli agenti, opponendo resistenza nel tentativo di sottrarsi alle procedure di identificazione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria non solo per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità, ma anche per il reato di disturbo della quiete pubblica.

Nei suoi confronti è stato emesso inoltre un ordine di allontanamento di 48 ore dalla zona.

