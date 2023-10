“Việt Nam”, mostra fotografica di Federico di Nuzzo

Venerdì 6 ottobre 2023, a partire dalle ore 17.00, presso il centro culturale Gabriella Ferri in Roma, con ingessi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76 (nelle immediate vicinanze di largo Beltramelli), verrà inaugurata la mostra fotografica di Federico di Nuzzo, intitolata “Việt Nam” (v. locandina).

La mostra, che fa parte della più ampia collezione “My Asia”, è un progetto on the road del fotografo di Nuzzo, in divenire, iniziato nel febbraio 2023, che spazia dall’India al Vietnam, passando per Nepal, Malesia, Thailandia e Cambogia e già protagonista di un’esposizione a giugno 2023, “Eyes of Asia”.

Di Nuzzo (romano, 35 anni) è un fotografo di reportage di viaggio, specializzato in ritratto, che basa il suo lavoro sul rapporto con i soggetti, la comunicazione e il rispetto delle comunità e delle culture.

“Việt Nam”, il paese degli incontri meravigliosi, propone fotografie inedite del reportage di viaggio, durato un mese, focalizzato su incontri con la vita rurale, artigiani e minoranze etniche del Vietnam centro-nord, fino al confine settentrionale con la Cina.

La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì, dal 6 al 20 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia teatrale Sandro Gindro e con il patrocinio del Municipio Roma IV.