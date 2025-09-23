“Vietnamazing” al Bioparco di Roma: una giornata per scoprire e salvare la biodiversità del Vietnam

Domenica 28 settembre 2025, il Bioparco di Roma si trasforma in un viaggio alla scoperta della straordinaria biodiversità del Vietnam, per sensibilizzare grandi e piccini sull’urgenza di proteggerla.

L’evento, dal titolo “Vietnamazing”, nasce in collaborazione con l’Associazione Europea Zoo e Acquari (EAZA) e si inserisce in una campagna internazionale di conservazione che unisce ricerca scientifica, educazione e raccolta fondi per la salvaguardia delle specie a rischio.

Dalle 11.00 alle 17.00, i visitatori potranno cimentarsi in tre postazioni tematiche che combinano gioco e apprendimento.

La prima, “Vietnamemory”, propone un gigantesco memory in cui scoprire animali iconici come il gibbone dalle guance bianche, la testuggine palustre vietnamita e la lucertola coccodrillo, stimolando curiosità e memoria.

Alla seconda stazione, il gioco “Stai in campana” invita i bambini a saltare tra le caselle tracciate a terra, ciascuna dedicata a una specie da salvare.

L’operatore didattico svelerà i nomi degli animali, spiegherà la loro biologia e il comportamento, e racconterà le minacce che affrontano, dal bracconaggio alla perdita di habitat.

Infine, nell’orto didattico, si terrà “Una caccia a fin di bene”, una caccia al tesoro educativa: i partecipanti dovranno ritrovare quindici icone nascoste tra cespugli e alberi, rappresentanti tematiche legate al commercio di animali da compagnia, ai viaggi sostenibili e alla fast fashion.

Riorganizzando le icone su un tabellone, i bambini approfondiranno come le scelte quotidiane impattino sulla conservazione della biodiversità.

L’iniziativa vuole sottolineare il ruolo degli zoo moderni nella conservazione delle specie e mostrare quanto il coinvolgimento di ciascun individuo sia fondamentale per proteggere il nostro pianeta.

Una domenica all’insegna del gioco, della scoperta e della responsabilità ambientale, per imparare divertendosi a prendersi cura del mondo naturale.

