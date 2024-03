Vigna Clara. Ladro in scooter, tenta di rapinare 4 automobilisti: fallisce i colpi e scappa

Il primo tentativo da parte dell’uomo è stato in via Belloni, il secondo via Fortunato, il terzo in via degli Orti della Farnesina e poi ancora una quarta volta in piazza dei Giochi Delfini. Nessuno andato a segno. Trattasi di un rapinatore poco convincente che nonostante paventasse il possesso dell’arma non l’ha mai effettivamente mostrata né tanto meno impugnata. Nel mirino quattro guidatori, tutti in transito nella zona di Vigna Clara, a Roma Nord. Quattro rapine, tentate nel volgere di un’ora nel pomeriggio di Giovedì 14 Marzo 2024.

Sono circa le 15:30 quando al 112 arriva la richiesta d’intervento da parte di un automobilista che poco prima era stato minacciato mentre si trovava a bordo della vettura in via Gerolamo Belloni, a Vigna Clara. Avvicinato da un uomo con accento romano a bordo di uno “scooterone” – con il volto coperto da casco, occhiali e copri collo – è stato minacciato ma è riuscito ad allontanarsi sventando la rapina.

Sul posto gli agenti del commissariato Ponte Milvio di polizia che nel frattempo ricevono una seconda richiesta d’intervento per un’altra rapina nella vicina via Giustiniano Fortunato. Anche qui, come nel primo caso, il bandito è però poco convincente ed è costretto ad allontanarsi a bordo dello scooter (un Yamaha T-Max come poi riferito dalle vittime) a mani vuote.

Nemmeno il tempo di ascoltare la testimonianza della seconda possibile vittima che nel volgere di poche decine di minuti arrivano al 112 altre due richieste d’intervento. Sempre per lo stesso reato in via degli Orti della Farnesina e in piazza dei Giuochi Delfici, ancora a Vigna Clara. Anche qui stesso copione: le minacce e la fuga a mani vuote da parte del malvivente.

Raccolte le denunce dei quattro automobilisti i poliziotti hanno cominciato le ricerche del bandito in scooterone, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.

