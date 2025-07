Vigne Nuove, blitz in via Tofano: scoperti allacci abusivi, appartamenti occupati e droga nascosta nei cioccolatini

Alloggi Ater occupati abusivamente, rifiuti abbandonati, allacci illeciti alle utenze e anche droga nascosta all’interno di una scatola di cioccolatini.

È questo il bilancio dell’operazione interforze condotta in via Sergio Tofano, nel quartiere Vigne Nuove, all’interno di un complesso di proprietà dell’Ater.

Il blitz ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, insieme a personale dell’Ater, dell’Ispettorato del Lavoro, della Asl e dell’Ama, e ha restituito una fotografia preoccupante della situazione in cui versavano gli immobili: condizioni igienico-sanitarie precarie, occupazioni senza titolo, attività irregolari e allacci abusivi alle forniture di luce e acqua.

Durante i controlli, sono 71 le persone identificate e 5 quelle denunciate per invasione di edifici. Tra gli episodi più significativi, il ritrovamento – in uno degli appartamenti sgomberati – di 120 grammi di hashish nascosti in una scatola di cioccolatini, insieme a 500 euro in contanti, considerati dagli investigatori il frutto dell’attività di spaccio.

Per il ritrovamento è stata arrestata una donna italiana di 22 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

