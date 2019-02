Benvenuti al parco sportivo Vigor Sporting Center

Il Vigor Sporting Center più che un centro sportivo è un “parco sportivo” perché nell’area tra via Grotta di Gregna e via Federigo Verdinois tra i quartieri di Colli Aniene e Verde Rocca nei pressi della A-24 Roma L’Aquila, trovano posto al coperto 2 piscine e 6 palestre mentre all’aperto immersi tra i pini decennali vi sono 1 campo da calcio, 1 da calciotto e ben 5 da calcetto tutti rigorosamente in erba sintetica (e nei mesi estivi piscina scoperta, con ingressi giornalieri).



Nell’elegante struttura in legno tante le sale dove poter far pesi e cardio fitness; striding e spinning, Trx funzionale e posturale, oltre ad altre decine di corsi fitness; hip hop, danza moderna, kung fu, karate, thai chi chuan; thai kick, kick boxing, pugilato, full contact; R.E.D., fusion, step, tone, body sculpt, pump, strike zone, aero step, total tone; flex zone, corpo libero, pilates, posturale, yoga fit, ginnastica dolce, balli caraibici.



Nelle due piscine invece si può praticare il nuoto libero, l’acquagym, fequentare la scuola nuoto e nuoto baby, hidrobike.

Dopo tutto questo esercizio fisico ci si può rilassare nell’area benessere tra sauna, bagno turco, vasche idromassaggio e docce con la cromoterapia.

Prima di andare via è possibile rifocillarsi al bar o se il languorino è più forte si può anche pranzare o cenare nell’ampio ristorante pizzeria.



Il Vigor Sporting Center mette a tua disposizione una serie di servizi aggiuntivi come il salone di parrucchiere uomo-donna e ha dato vita insieme con tre medici ortodontisti al Progetto Sorriso per la prevenzione attiva nei bambini durante lo sviluppo della dentatura.

D’estate la piscina scoperta è fruibile anche dai non iscritti e ha un costo di 10 Euro dal lunedi al venerdì, sabato e domenica 12.00, possibilità di riduzioni in base all’orario (dopo le 13.30) e si possono noleggiare ombrelloni ed altro ancora; per informazioni chiamare lo 064060509.

Le domeniche di luglio ore 18.00-22.00 aperitivi a bordo piscina.

L’attività di punta è la società di calcio dove ormai la Vigor Perconti è tra le prime squadre dilettantistiche d’Italia, per tutte le info www.vigorperconti.it.

Quindi che aspetti vieni a visitare il Vigor Sporting Center in via Grotta di Gregna 100, tel. 0640801984 – fax 064073535. Parcheggio interno gratuito (fino ad esaurimento posti).

Alle ragazze della reception potrai chiedere anche pacchetti personalizzati secondo le tue esigenze.

Drenup

La lezione di Drenup è:

drenante

dimagrante

tonificante

Ripristina il tono muscolare ed elimina i liquidi in eccesso.

Promozioni

Dal 24 al 28 febbraio Carnival Open Days

Sconti sugli abbonamenti annuali con possibilità di finanziamenti a tasso 0 e in omaggio un soggiorno iperclub.

Visita il sito ufficiale www.vigorsportingcenter.it e seguici su Facebook.