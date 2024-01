Villa Bonelli: Spari durante la notte di S.Silvestro, recuperati i bossoli

A Capodanno tra botti e fuochi d’artificio, qualcuno ha pensato bene di festeggiare l’ultimo dell’anno sparando alcuni colpi di pistola mediante l’utilizzo di una scacciacani, l’accaduto in zona Villa Bonelli. Fortunatamente però i colpi esplosi si sono rivelati essere a salve, scongiurando così l’ipotesi feriti.

A denunciare il fatto sono stati alcuni residenti che avrebbero sentito ben 12 spari.

In strada, per la precisione in via Pietro Frattini, effettivamente dei bossoli sono stati rinvenuti.

A trovarli un cittadino della zona che ne ha raccolti tre e li ha portati ai carabinieri di Villa Bonelli. I militari li hanno sequestrati. Erano tutti senza ogiva. Al momento non risultano persone denunciate. Resta però il gesto, dei colpi di pistola esplosi a salve nella notte di S. Silvestro.