Villa Borghese: riqualificazione e riapertura per il Giardino del Lago

Dopo il successo della riapertura del Giardino Segreto e il restauro dell’Esedra dei Draghi, Villa Borghese continua a stupire: il Giardino del Lago è finalmente tornato a splendere, pronto ad accogliere di nuovo il pubblico.

Questo angolo incantato, un tempo chiamato “Piano bello” per la sua posizione privilegiata e suggestiva all’interno di Villa Borghese, è stato oggetto di un restauro meticoloso.

Gli interventi, curati dall’ufficio ville storiche del dipartimento ambiente in collaborazione con la Sovrintendenza, hanno riportato il giardino al suo antico splendore, ispirandosi scrupolosamente alle documentazioni storiche e alle testimonianze visive dell’epoca.

Il restyling ha interessato ogni dettaglio: il sistema d’illuminazione è stato rinnovato con eleganti lampioni, le targhe toponomastiche sono state ripulite e nuovi cartelli informativi arricchiscono l’esperienza dei visitatori.

L’impianto di irrigazione è stato ripristinato per garantire un manto erboso perfetto intorno alla Fontana della Fonte Gaia, mentre le collinette originali sono tornate a disegnare il paesaggio del giardino.

“Questo progetto di riqualificazione ha toccato ogni aspetto del giardino, dal patrimonio arboreo ai viali, dalle fontane agli elementi artistici, restituendo vita ai giochi d’acqua che erano inattivi da anni,” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. Il cantiere, aperto nel novembre 2020 in piena pandemia, ha superato sfide complesse, inclusi sorprendenti ritrovamenti archeologici.

Ma non è solo una questione di restauro: il giardino è stato arricchito con nuovi fiori e piante, e lo stato di conservazione delle alberature è stato attentamente monitorato. “I dettagli finali verranno completati nelle prossime settimane, ma intanto siamo entusiasti di riaprire questo spazio tanto amato, restituendo un gioiello della città ai romani e a tutti coloro che visitano Roma per scoprirne le meraviglie,” ha concluso Alfonsi.

Villa Borghese si conferma così non solo come uno dei parchi più affascinanti della Capitale, ma anche come un simbolo del patrimonio storico e naturale di Roma, curato e valorizzato con passione.

