Villa Borghese: sgomberato l’Orologio d’Acqua. Addio alla discarica abusiva

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al Gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), sono intervenuti presso Villa Borghese, nell’area adiacente all’Orologio ad Acqua del Pincio, per recuperare un manufatto pubblico da tempo occupato abusivamente e ripristinare decoro e legalità.

Durante le operazioni sono stati individuati due uomini, rispettivamente di nazionalità egiziana e nigeriana, di età compresa tra i 40 e i 45 anni.

Entrambi sono stati identificati e denunciati per occupazione abusiva; il cittadino egiziano ha inoltre ricevuto una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi inizialmente rifiutato di esibire i documenti.

A seguito dello sgombero, è stata avviata una vasta operazione di pulizia dell’area. Grazie al supporto del personale e dei mezzi AMA, sono stati rimossi oltre 20 quintali di rifiuti e circa 4 metri cubi di materiali ingombranti, liberando completamente la zona e restituendola al Servizio Giardini di Roma Capitale.

«Grazie alla collaborazione tra i diversi settori dell’Amministrazione, Roma Capitale ha recuperato uno spazio pubblico da tempo occupato abusivamente – spiega l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi –. Contestualmente, l’area è stata liberata da rifiuti e materiali accumulati, per un totale di 17 quintali di rifiuti indifferenziati e circa 4 metri cubi di ingombranti. Ringrazio tutti i dipendenti coinvolti, a dimostrazione dell’importanza della sinergia tra le strutture che quotidianamente operano per la tutela degli spazi pubblici».

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