Villa Gordiani: “Ancora topi nella scuola Giovanni XXIII”

“Dopo le ulteriori diffide presentate ieri presso gli uffici comunali e municipali, che peraltro fanno seguito ad un accesso agli atti ed alle altre depositate circa un mese fa senza che però il problema sia stato risolto da parte delle amministrazioni a guida Raggi e Boccuzzi del M5S, stamattina abbiamo affisso uno striscione sulla cancellata della scuola Giovanni XXIII di viale Partenope a Villa Gordiani per protestare contro l’immobilismo dei grillini sulla questione topi che scorrazzano tra i banchi e gli zaini degli alunni.

“Abbiamo anche ascoltato le legittime preoccupazioni dei genitori degli studenti, che peraltro stanno inoltrando una petizione corredata di molte firme riservandosi anche di adire le vie legali, e saremo al loro fianco in questa giusta battaglia anche per evitare rischi sanitari per la popolazione scolastica.

“Ci auguriamo che, come suggerito nelle nostre note, il problema ratti venga almeno risolto definitivamente durante le vacanze natalizie unitamente alle altre questioni da noi più volte segnalate.

“Annunciamo sin d’ora però che, in mancanza di tempestive ed adeguate risposte, presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica anche contro la Sindaca, essendo ella preposta per legge alla tutela della salute pubblica. Raggi e Boccuzzi compiano un atto di dignità e si dimettano subito, i nostri bambini non possono correre rischi a causa della loro incapacità”.

È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.