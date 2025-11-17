Villa Gordiani, festa per Carlo Verdone “sindaco per un giorno”: inaugurata la nuova area giochi

Tanta partecipazione di cittadini, fan, e curiosi, per Carlo Verdone nell’inedita veste di “sindaco di Roma”, andata in scena questa mattina a Villa Gordiani, nel cuore del municipio V.

Un quartiere che ancora porta i segni dell’esplosione del distributore di benzina dello scorso luglio, con la scuola Balzani inagibile e una comunità che attende risposte.

Con la fascia tricolore al petto, Verdone ha incontrato i residenti insieme al sindaco Roberto Gualtieri, inaugurando la nuova area ludica di via Olevano Romano.

Un gesto simbolico ma concreto, che ha trasformato il compleanno dell’attore – 75 anni compiuti proprio oggi, lunedì 17 novembre – in una giornata di festa collettiva.

L’abbraccio dei cittadini

Il calore dei residenti non si è fatto attendere: “Auguri Carle’” hanno gridato in coro, mentre i bambini correvano verso di lui per un abbraccio.

“Li ho abbracciati tutti, anche io sono stato bambino come loro”, ha raccontato Verdone, tra selfie con le signore del quartiere e richieste di tornare presto: “Carlo, mi raccomando ritorna”.

Il passaggio di fascia

“È un piacere per me essere oggi assistente sindaco – ha detto Gualtieri, cedendo per un giorno la fascia tricolore – e ringrazio Carlo per aver accettato. Lui dice che è un regalo per lui, ma noi crediamo sia un regalo per noi. Oggi inauguriamo una bella area ludica nel V perché il diritto al gioco per i bambini è fondamentale. Ne realizzeremo tante”.

Emozione e ricordi

Verdone ha condiviso anche un ricordo personale:

“Anche io giocavo ai giardinetti, in aree ludiche molto più sconnesse di questa. Ma ci si divertiva con poco allora. Questo luogo mi emoziona molto e tutto quello che si può fare per i bambini e i giovani è sacro. Quello che va creato è la condivisione. Anche un semplice parco può essere utile per aggregare”.

Le istituzioni presenti

Alla cerimonia hanno partecipato la vicepresidente del municipio V Maura Lostia, l’assessore al Verde Edoardo Annucci e l’assessora alla Scuola Cecilia Fannunza.

Assente il minisindaco Mauro Caliste, impegnato in Cina per lavoro. Presente invece l’assessora all’Ambiente del Comune di Roma Sabrina Alfonsi.

“Le attività di riqualificazione e valorizzazione del verde pubblico procedono in tutta Roma e in particolare nel municipio V – ha spiegato Annucci –. Siamo felici che Verdone, sindaco per un giorno, abbia condiviso un pezzo di questo percorso insieme a noi, al sindaco Gualtieri, all’assessora Alfonsi e soprattutto alle scuole del territorio”.

