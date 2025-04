Villa Gordiani, Polizia Locale arresta danneggiatore seriale

Il tempestivo intervento delle pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, nella mattinata di ieri 15 aprile, ha permesso di individuare l’uomo di 47 anni che, poco prima, aveva danneggiato diversi autoveicoli in Via Aquilonia, all’angolo con Via Roccaromana.

Una volta fermato, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, gli agenti sono riusciti a risalire ad una serie di comportamenti persecutori messi in atto dal 47enne ai danni dei residenti della zona, tra cui lanci di oggetti dal balcone, incendi dolosi di materiale cartaceo, danneggiamenti nelle aree comuni e comportamenti minacciosi tali da cambiare le abitudini di vita degli abitanti del quartiere.

Alla luce della pericolosità sociale l’uomo , già noto alle forze di polizia per diversi reati a suo carico, è stato quindi posto in arresto per danneggiamento aggravato e atti persecutori, al fine di prevenire ulteriori condotte illecite. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.