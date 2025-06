Villa Pamphili, esclusa l’overdose: madre e figlia uccise a giorni di distanza

Tra le siepi e i sentieri silenziosi di Villa Pamphili, si è consumata una tragedia che oggi appare ancora avvolta nel buio.

Due corpi, una giovane donna e una bambina di pochi mesi, ritrovati a pochi giorni di distanza. Madre e figlia, ha confermato il DNA. Vittime di qualcuno che le conosceva. Qualcuno che ha agito con freddezza. E che, per ora, è svanito nel nulla.

Non è stata un’overdose. La droga non c’entra. Lo dicono i primi esiti dell’autopsia, ma anche i dettagli raccontati da chi ha incrociato per primo il corpo della donna: le unghie curate, le gambe depilate, i tratti ordinati. Era completamente nuda, coperta solo da un sacco nero. Nessun documento, nessun cellulare. Nessun segno di violenza evidente. Ma nemmeno un nome.

Il corpo della neonata, invece, è stato ritrovato alcuni giorni dopo, a pochi metri di distanza. Adagiata vicino a una siepe, come fosse stata lasciata lì con pietà. Ma anche lei è morta: soffocata, secondo l’autopsia. Una fine lenta, tragica. E forse voluta.

Chi erano? Cosa ci facevano in quel parco? E soprattutto: chi le ha uccise?

I tatuaggi potrebbero essere la chiave per dare un volto a quelle vite spezzate. Sul braccio della donna, una tavola da surf sormontata da un tricolore che richiama la Lituania, sopra uno scheletro. Poco più in basso, delle stelle: forse simboli familiari. La polizia ha diffuso le immagini e le descrizioni ovunque, anche all’estero, nella speranza che qualcuno riconosca quei segni, che qualcuno parli.

Nel frattempo, almeno due testimonianze riaccendono la speranza: tre ragazzi e una donna avrebbero visto, nei giorni precedenti al ritrovamento, un uomo con un cappellino a visiera che teneva in braccio una bambina. Non sappiamo se fosse proprio lei, ma gli investigatori della squadra mobile stanno scavando in ogni direzione, incrociando volti, dati, spostamenti.

Il parco, uno dei più amati dai romani, è tornato ad essere set di sopralluoghi e rilievi. Si cercano nuove tracce, frammenti, impronte. Ma il tempo, come sempre, gioca contro. E il silenzio che ha avvolto questa vicenda inquieta quanto il mistero che la circonda.

C’è qualcuno che conosce la verità. Qualcuno che forse ha incrociato quegli occhi, che ha ascoltato un pianto. Qualcuno che, anche adesso, potrebbe decidere di parlare. Per dare un nome a quelle due vittime. Per restituire almeno giustizia al loro silenzio.

