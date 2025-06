Villa Pamphili: l’americano Kaufmann e la sua famiglia hanno dormito per 15 notti nel parco

Per quindici notti ha dormito sotto le fronde di Villa Pamphili. Invisibile agli occhi dei più, Francis Kaufmann — alias Rexal Ford — viveva ai margini di Roma, insieme alla compagna e alla figlia, Andromeda, spostandosi tra il verde silenzioso del parco e il vicino mercato di San Silverio, dove cercava ristoro e cibo. Ma dietro quella routine di sopravvivenza si celava, forse, un’ombra molto più oscura.

Oggi, Kaufmann è detenuto in Grecia, accusato del duplice omicidio aggravato di Anastasia Trofimova e di un altro delitto su cui gli inquirenti mantengono ancora il massimo riserbo.

È stato proprio il suo cellulare — che per giorni aveva tracciato la sua presenza costante a Villa Pamphili — a raccontare agli inquirenti gli ultimi movimenti dell’uomo prima della morte della donna. Un telefono che si è improvvisamente spento tra il 3 e il 4 giugno, proprio nelle ore in cui Anastasia smetteva di vivere. Da allora, nessun altro segnale.

La donna, 42 anni, originaria di Omsk, in Siberia, è stata ritrovata senza vita all’interno del parco. Le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare, ma l’ipotesi più concreta — che gli esami istologici previsti per luglio dovranno confermare — è quella del soffocamento.

Uno scenario che rafforza i sospetti sul compagno, già in fuga e poi bloccato in territorio ellenico. Ha rifiutato l’estradizione e ora il destino della giustizia italiana è nelle mani dei giudici greci.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.