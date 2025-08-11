Villa Pamphili, omicidio di Anastasia e Andromeda: la relazione medico-legale conferma lo strangolamento

Emergono nuovi, inquietanti dettagli sull’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso nel parco di Villa Pamphili a Roma.

Secondo la relazione del professor Vincenzo Arena, medico legale e docente di Anatomia patologica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, la donna sarebbe stata strangolata, con ogni probabilità, da Charles Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Kaufmann, cittadino statunitense rintracciato in Grecia ed estradato in Italia, è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. L’esame istopatologico condotto sul corpo di Anastasia ha evidenziato stravasi ematici nei tessuti molli anteriori del collo, in particolare nelle aree peri-ioidea e tiroidea.

Lesioni di questo tipo – si legge nella relazione – sono “frequenti nei casi di pressione esercitata dall’esterno sul collo” e incompatibili con una morte per cause naturali. Per la piccola Andromeda, gli accertamenti avevano già confermato il decesso per strangolamento.

Intanto, l’inchiesta coordinata dagli inquirenti romani si arricchisce di nuovi elementi. Le analisi genetico-forensi sui reperti sequestrati hanno rivelato tre tracce di liquido seminale su un sacco a pelo che copriva il corpo di Anastasia: almeno una di esse è attribuibile a Kaufmann.

Sul reggiseno color carne – verosimilmente della donna – e su un pantaloncino rosa appartenuto alla bambina, sono state individuate cinque tracce di sangue, ora sottoposte a ulteriori esami.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.