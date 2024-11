Villa Sciarra, bando per proposte Casa del Vignarolo

È stato pubblicato dal Dipartimento Tutela Ambientale l’avviso pubblico rivolto ad operatori economici interessati a presentare proposte progettuali mediante Finanza di Progetto per la concessione dei lavori di ristrutturazione e successiva gestione dell’edificio denominato “Casa del Vignarolo” situato all’interno del parco storico di Villa Sciarra.

Attraverso questo bando, che ha scadenza il 19 dicembre 2024, l’Amministrazione intende restituire alla fruibilità della cittadinanza un immobile attualmente in condizioni di degrado con un intervento di complessiva ristrutturazione, il cui costo è stimato in circa 700.000 euro, cui si aggiungono le spese di progettazione.

Il bando specifica, inoltre, le attività che le proposte progettuali dovranno contenere riguardo alla gestione della Casa del Vignarolo una volta eseguiti gli interventi di riqualificazione.

Tra queste, la progettazione e gestione di un servizio di co-working e di una ludoteca, la manutenzione del verde orizzontale, la gestione dei servizi igienici pubblici e della chiusura e apertura della villa.

L’operatore che avrà in concessione la Casa del Vignarolo potrà, inoltre, allestire e gestire un punto ristoro, organizzare convegni ed eventi a carattere culturale e sociale.

“Stiamo portando avanti un grande lavoro per la riqualificazione dei nostri parchi e delle ville storiche, e per realizzarne di nuovi, con l’impegno di oltre 100 milioni di euro di risorse pubbliche – dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale – e, contemporaneamente, ci stiamo ponendo molto seriamente il tema della futura gestione di questi spazi pubblici, direttamente collegato ad un altro aspetto che ci sta molto a cuore, ossia il recupero e riutilizzo degli immobili che si trovano all’interno di questi spazi verdi, molti dei quali oggi in disuso e in condizioni di degrado, per trasformarli in luoghi vivi di incontro e socializzazione a disposizione dei cittadini.

Con questa manifestazione di interesse si va proprio in questa direzione. Attraverso lo strumento della Finanza di Progetto si avvia un percorso di partenariato finalizzato alla riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione dell’immobile di proprietà comunale conosciuto come la Casa del Vignarolo, presente all’interno di Villa Sciarra, e alla cogestione del nostro verde e di servizi di pubblico interesse con finalità di coesione sociale”.

“Uno strumento, quello del partenariato pubblico – privato, che offre prospettive sicuramente interessanti per garantire la riqualificazione e l’attribuzione di nuove funzioni ad una parte di patrimonio di interesse storico, che altrimenti sarebbe difficile recuperare e restituire alla libera fruizione dei cittadini”, conclude l’Assessora Alfonsi.

Avviso pubblico, scheda immobile e documentazione sono pubblicati sulle pagine del Dipartimento Tutela Ambientale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙