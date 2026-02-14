«Finalmente ci siamo. Dopo anni di mobilitazione del territorio – una vertenza iniziata nel 2020 per riavere un presidio sanitario pubblico nel quartiere – siamo arrivati a un momento storico: Villa Tiburtina riapre! Manifestazioni, raccolte firme, progetti, incontri istituzionali. Dopo oltre 10 anni di chiusura, questo quartiere ha finalmente il suo presidio socio-sanitario territoriale».

Così in una nota la Comunità territoriale dei quartieri di Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal de’ Pazzi

“Nei giorni scorsi – prosegue – il Consiglio del IV Municipio ha approvato l’Ordine del Giorno per istituire un Tavolo Permanente di confronto tra ASL RM2, Municipio e realtà sociali, recependo una delle richieste centrali del progetto di microdistretto. In tutta Italia le Case di Comunità stanno affrontando enormi difficoltà: mancano medici, mancano infermieri, e molte strutture risultano di fatto “scatole vuote”. A Villa Tiburtina possiamo invertire la rotta, facendo della trasparenza e della partecipazione il centro del suo funzionamento, mettendo in fila le responsabilità sulla sanità territoriale.

Il territorio è stato protagonista in questi anni, il territorio sarà protagonista alla sua riapertura.

Ci vediamo – conclude la nota – la mattina di lunedì 16 febbraio 2026 alle 10 a Villa Tiburtina per la conferenza stampa delle realtà sociali e degli abitanti!»