Villa Torlonia: alberi “killer” al capolinea, scattano abbattimenti d’urgenza e viali chiusi

Controlli tecnici sul patrimonio arboreo di Villa Torlonia hanno fatto emergere una situazione di rischio che ha reso necessario intervenire con urgenza.

Alcune alberature presenti nel parco storico sono state infatti giudicate instabili e potenzialmente pericolose per i visitatori, spingendo l’amministrazione a disporre misure immediate di sicurezza.

Secondo quanto comunicato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, le verifiche effettuate da un tecnico forestale hanno individuato cinque alberi in condizioni strutturali critiche, classificati in classe di pericolo D, il livello più alto nella scala di rischio, che indica una probabilità concreta e imminente di cedimento.

Le specie coinvolte

Gli esemplari ritenuti pericolosi appartengono a diverse specie presenti all’interno del parco storico:

una Phoenix canariensis (Palma delle Canarie)

una Jubaea chilensis (Palma del Cile)

una Phoenix dactylifera (Palma da datteri)

un Pinus halepensis (Pino di Aleppo)

un Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)

La loro condizione di instabilità ha reso necessario intervenire per evitare possibili cedimenti che potrebbero mettere a rischio i frequentatori del parco.

Viali chiusi per sicurezza

In via precauzionale è stato interdetto il passaggio lungo il viale che collega i Propilei al Casino dei Principi, con accesso da via Nomentana.

Allo stesso tempo è stato temporaneamente chiuso anche l’ingresso del parco dal cancello di via Siracusa.

La decisione è stata presa considerando l’elevata affluenza di visitatori nelle aree interessate, soprattutto lungo i percorsi pedonali più frequentati del giardino storico.

Abbattimento urgente

Per eliminare il rischio, la Sovrintendenza ha disposto l’abbattimento delle cinque alberature, che verrà effettuato giovedì 12 marzo attraverso la procedura d’urgenza prevista dalla normativa vigente.

L’intervento sarà realizzato nel rispetto dell’articolo 27 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’articolo 32 del Regolamento del verde pubblico e privato di Roma Capitale, che consentono azioni immediate quando la sicurezza pubblica è a rischio.

Nuove piantumazioni previste

L’amministrazione assicura che la rimozione degli alberi sarà compensata con nuove piantumazioni, come previsto dalle prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

