Villaggio De Sanctis 2025. Il circo contemporaneo accende Roma Est

Dal 15 al 19 ottobre si accende Villaggio De Sanctis: la magia della rassegna gratuita di circo contemporaneo organizzata da MeltingPot e diretta da Leonardo Varriale trasforma il cuore di Villa De Sanctis in uno spazio scenico accessibile e condiviso, con lo scopo di portare il circo fuori dai luoghi convenzionali e aprirlo a pubblici diversi, rendendolo gratuito e fruibile sul territorio.

L’autunno 2025 porta a Villaggio De Sanctis una grande novità. Arriva infatti per la prima volta a Roma la compagnia svizzera Théâtre Circulaire, che presenta tre spettacoli tra comicità, equilibrio e poesia: Post-apocalyptique Clown Show, Per un pelo e Porte-à-Faux. Insieme a loro, il Collettivo Flaan porta in scena Theseus², una produzione che intreccia voce, acrobatica e visual design.

Non mancano le presenze italiane, con la magia scenica di Andrea Romanzi, i laboratori partecipati di CircoSvago e il gioco fisico di Duo CIRCOlante, in un programma pensato per pubblici di tutte le età.

«Quello che mi sta più a cuore è far percepire al pubblico che il circo contemporaneo ha mille facce: può emozionare, stupire, far pensare e coinvolgere profondamente», spiega Varriale. «Con questa rassegna vogliamo aprire una porta su un mondo creativo che merita di essere vissuto e apprezzato, lontano dai cliché e dalle idee preconfezionate sul circo.»

Il circo contemporaneo è una forma d’arte che rinnova e trasforma la tradizione circense, liberandola dagli stereotipi legati al tendone ottocentesco, agli animali in pista e al puro intrattenimento. Al suo posto, propone un linguaggio che unisce discipline fisiche come acrobatica, giocoleria, danza e teatro, in dialogo con musica dal vivo, nuove tecnologie e arti visive. Non si limita a stupire con il virtuosismo tecnico, ma racconta storie, evoca emozioni e offre spunti di riflessione: è un circo senza gabbie, inclusivo e sostenibile, che valorizza l’incontro con il pubblico in spazi urbani, teatri, festival e luoghi non convenzionali. In Europa è ormai un settore riconosciuto e sostenuto dalle istituzioni culturali, mentre in Italia continua a crescere come movimento vitale, giovane e innovativo, capace di attrarre spettatori di tutte le età.

Villaggio De Sanctis non è solo una rassegna di circo contemporaneo, ma un vero e proprio dispositivo culturale: MeltingPot lavora da anni nella zona di Roma Est con artisti, scuole, comunità e la rassegna è uno degli esiti di questo percorso, parte integrante di una politica culturale che vuole essere accessibile e pubblica, senza rinunciare alla qualità.

Il calendario degli spettacoli

Mercoledì 15 ottobre, ore 18:00 – Post-apocalyptique Clown Show – Mustaz Pagliacceria

Giovedì 16 ottobre, ore 18:00 – Stage Magic – Andrea Romanzi / Mago VeraMente

Venerdì 17 ottobre, ore 18:00 – Per un pelo – Chalibares

Sabato 18 ottobre, ore 17:00 – Piccole arti circensi – CircoSvago – Laboratorio

Sabato 18 ottobre, ore 18:00 – Theseus² – Collettivo Flaan

Domenica 19 ottobre, ore 11:00 – Post-office – Duo CIRCOlante

Domenica 19 ottobre, ore 17:00 – Circo in famiglia – CircoSvago – Laboratorio

Domenica 19 ottobre, ore 19:00 – Porte-à-Faux – Théâtre Circulaire

L’ingresso consigliato per il Villaggio è da via Casilina, altezza civico 665

Tutti gli eventi sono gratuiti

