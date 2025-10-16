Villaggio Olimpico, De Salazar (FDI): “In piazza con i residenti”

«Parteciperò all’Assemblea pubblica di sabato 18 ottobre (ore 15.30) a Piazza Grecia indetta dai residenti per ribadire la netta contrarieta’ alla folle idea di pedonalizzare Viale XVII Olimpiade.

Il pessimo progetto di pedonalizzare Viale della XVII Olimpiade con la perdita di 153 posti auto è una vera e propria follia del PD municipale da respingere al mittente. Un’opera inutile all’ interno di un quadrante che rappresenta già una grande area pedonale priva di affollamento urbanistico che costerà circa 3 milioni di euro dei contribuenti.

Non contenti del disastro in corso a Via Guido Reni con il cantiere della pista ciclabile (prevista l’eliminazione di oltre 200 parcheggi) aumenteranno i disagi per la cittadinanza in un quadrante gia’ stressato dalla presenza di numerosi attrattori sociali (Auditorium, Stadio Olimpico, Maxxi, Teatro Olimpico, transito delle maratone…) .

L’area oggetto dell’ intervento sarà Viale XVII Olimpiade nel tratto compreso tra Via Olanda e Via Jugoslavia. Al II Municipio il PD governa dal 2012 ininterrottamente, ben 13 anni, e i disastri sono sempre più evidenti, con i dem che impongono progetti senza alcun coinvolgimento dei residenti. La modalità e’ sempre la stessa zero comunicazione indisponibilità ad affrontare i temi nelle commissioni competenti e progetto approvato a colpi di giunta.

La pedonalizzazione nasce da un concorso di progettazione del 2018 redatto da un team di architetti che hanno elaborato il progetto, ma la cittadinanza non interpellata a monte e’ rimasta completamente all’ oscuro. I residenti chiedono da anni che il Villaggio Olimpico resti tale come da progetto del 1960 e abbia un’ adeguata manutenzione delle grandi aree verdi, dei marciapiedi fortemente danneggiati, oltre ad un potenziamento dell’illuminazione pubblica. Inoltre, è necessaria una maggiore presenza delle forze preposte al controllo per debellare le soste selvagge dei bus turistici, smantellare la camperopoli e contrastare la prostituzione notturna. Chiedero’ un’ immediata sospensione e profonda revisione del progetto come richiesto dalla petizione in corso al quartiere mobilitato nella raccolta delle firme».

Lo comunica in una nota Francesco De Salazar Consigliere FDI al municipio II

