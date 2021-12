Villaggio Prenestino, arriva il Presepe vivente

La Parrocchia di Sant’Eligio (in via Fosso dell’Osa, 435), situata nell’estrema periferia est della Capitale, nella borgata conosciuta come Villaggio Prenestino, presenta quest’anno, per la prima volta, il “suo” presepe vivente: occupa ben 2500 metri quadrati, ed è sorto grazie all’impegno generoso e infaticabile di tutti i parrocchiani e abitanti della zona, svolgendo un lavoro enorme, a partire dalla scorsa estate. Encomiabile l’impegno profuso da tutti i volontari, affascinati dall’opportunità unica di partecipare a una rappresentazione di Fede popolare, che renderà ancora più memorabile il Santo Natale nel quartiere.

Ma ecco i numeri dell’evento: sono stati coinvolti un centinaio di figuranti, e previste nove rappresentazioni pomeridiane, iniziate a partire dallo scorso 19 dicembre e che proseguiranno il 25 e il 26 dicembre; e poi il 1°, 2, 6, 7, 8 e 9 gennaio prossimo. In aggiunta, se ne svolgeranno due in orario mattutino per la scuola locale, a fine dicembre. Immancabile, naturalmente, la “colonna sonora” che si addice a ogni presepe, grazie alla partecipazione di zampognari e del coro.

Un’opportunità imperdibile per tutti gli abitanti della zona, per “immergersi” pienamente in un’atmosfera di intensa spiritualità tipica del periodo che stiamo vivendo: in nome della Fede e della Speranza che mai delude per un Santo Natale da vivere con letizia, nonostante tutte le difficoltà attuali.