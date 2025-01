Villalba di Guidonia in lutto: addio a Renato Scrocca, imprenditore e cuore del calcio locale

Villalba di Guidonia piange la scomparsa di Renato Scrocca, imprenditore di successo e figura storica dello sport locale.

Il fondatore della Ocres Moca e della squadra di calcio Villalba Ocres Moca si è spento nella sua abitazione all’età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

Un imprenditore visionario

Nato a Roma nel 1938, Renato Scrocca è stato il cuore pulsante della Ocres Moca, azienda specializzata nella distribuzione di caffè per il mondo della ristorazione.

Il suo spirito imprenditoriale e la sua dedizione hanno reso l’azienda un punto di riferimento nel settore, offrendo opportunità di lavoro a numerose famiglie del territorio.

In un messaggio di cordoglio, la Ocres Srl ha voluto ricordarlo con parole di affetto e gratitudine:

“Renato non era solo un imprenditore di successo, ma un visionario che ha saputo trasformare le sue idee in realtà. La sua passione per il lavoro era contagiosa e ispirava chiunque collaborasse con lui. Credeva nel potere del lavoro di squadra e nel valore delle relazioni umane, lasciando un segno indelebile in tutti noi.”

Un uomo di sport e di valori

Oltre all’attività imprenditoriale, Renato Scrocca ha sempre avuto una grande passione per lo sport. Fondatore del Villalba Ocres Moca, ha guidato la squadra portandola fino alla Serie D, l’attuale quarta divisione del calcio italiano. Ma il suo impegno andava ben oltre i risultati sportivi:

“Ha creato un luogo dove giovani talenti potevano crescere, imparare e divertirsi. Il calcio per lui non era solo un gioco, ma un mezzo per unire le persone e trasmettere valori di lealtà, rispetto e perseveranza” – ricordano dal club.

Anche il Guidonia Montecelio 1037 FC ha voluto omaggiarlo, ricordando come Renato Scrocca abbia saputo coniugare sport e impegno sociale, diventando un vero punto di riferimento per il territorio.

L’ultimo saluto

I funerali si terranno giovedì 30 gennaio presso la chiesa di Santa Maria del Popolo a Villalba, dove amici, familiari e cittadini si riuniranno per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha segnato la storia della città.

Il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, e il consigliere comunale di Forza Italia Tivoli, Enrico Pagliaroli, hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia, sottolineando il valore umano e professionale di Renato Scrocca.

“Ci lascia un imprenditore tra i più importanti del nostro territorio, un uomo per il quale una stretta di mano valeva più di un contratto. Sono sicuro che il seme piantato da Renato continuerà a germogliare per tanti anni grazie ai suoi figli.”

Villalba perde un uomo di spessore, ma il suo lascito resterà vivo nel cuore della comunità.

