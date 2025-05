Vincenzo Mastropirro al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina domenica 18 maggio 2025, dalle 16,30 alle 18,30*

Incontro con Vincenzo Mastropirro e il suo libro Se mi conosci…, FaraEditore 2024.

In conversazione con l’autore: Anna Maria Curci

Vincenzo Mastropirro, poemusico di Ruvo di Puglia, vive a Bitonto. È flautista, compositore, poeta, didatta. Ha inciso oltre 20 CD, ha suonato in teatri prestigiosi, in varie formazioni, in Italia e all’estero.

In poesia ha pubblicato nove raccolte. Tra i numerosi riconoscimenti letterari: il Premio Lerici Pea 2015 sezione Poesia in dialetto “Paolo Bertolani”, il Premio Poesia Onesta 2016 di Falconara Marittima (AN), il Premio Nazionale Galbiate (LC) 2018, il Premio Città di Ischitella- Pietro Giannone 2019.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

