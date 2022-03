Vincenzo Michelessi, addio

Con grande tristezza dò notizia ai nostri lettori della morte di Vincenzo Michelessi, i cui funerali si terranno domani mattina 19 marzo 2022 alle ore 11 presso la chiesa dell’Ascensione al Quarticciolo, in via Manfredonia, 5/7.

Un carissimo amico, Vincenzo, che i lettori di questo giornale ricorderanno in particolare per i suoi magistrali articoli sulla sanità.

Il suo ultimo articolo è questo, del 17 Maggio 2020 “Queste le novità del decreto “Rilancio salute”. Le principali: ridisegno del Servizio sanitario nazionale, grazie all’esperienza dell’emergenza coronavirus, potenziamento della rete territoriale, riorganizzazione della rete ospedaliera, ( https://abitarearoma.it/queste-le-novita-del-decreto-rilancio-salute/).

Da allora più nulla di scritto perché era alle prese con l’aggravamento di seri problemi fisici.

Vincenzo teneva molto al nostro giornale (qui una foto di quando iniziò a scrivere i suoi accurati articoli per Abitare A) ed ha accompagnato la nostra avventura fin dai suoi esordi, con grande passione per i temi dei quartieri di Roma est e ricordo, in particolare, le sue acute osservazioni sul progressivo smantellamento della sanità territoriale, sanità pubblica per la quale si è sempre battuto.

Termino questo breve scritto abbracciandoti come quando ci siamo incontrati per l’ultima volta, e i miei occhi hanno incontrato i tuoi affettuosi, con quella mestizia e mitezza che sempre ti accompagnava.

Addio carissimo Vincenzo.