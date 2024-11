Violenta aggressione nel carcere minorile di Casal del Marmo: tre agenti penitenziari feriti

È accaduto giovedì 28 novembre nel carcere minorile di Casal del Marmo, dove una detenuta ha aggredito brutalmente tre agenti penitenziari.

L’incidente ha scosso l’ambiente penitenziario e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Le tre agenti, colpite durante l’aggressione, sono state prontamente accompagnate all’ospedale San Filippo Neri per le cure mediche necessarie.

Sebbene le ferite non sembrino essere gravi, i medici hanno ritenuto necessario un trattamento per monitorare eventuali complicazioni.

L’incidente è avvenuto all’interno di uno degli istituti penitenziari più delicati della capitale, dove si trovano i minorenni in custodia per reati gravi.

A rendere nota la vicenda è stata la Federazione nazionale sindacati autonomi Cnpp. “Un fatto increscioso e intollerabile – ha commentato Giuseppe Merola, segretario nazionale – che merita ogni giusta riflessione sulle ancestrali difficoltà gestionali ed organizzative insistenti nella struttura detentiva romana.

Occorrono concrete politiche risolutive, pur riconoscendo gli sforzi dell’Amministrazione Centrale, il personale di Polizia Penitenziaria non può essere continuamente esposto a rischi per la propria incolumità psico-fisica”.

“Esprimo incondizionata solidarietà e vicinanza – ha proseguito Domenico Pelliccia, segretario generale aggiunto della sigla sindacale – con ferma condanna per l’accaduto, auspicando soluzioni idilliache che possano garantire un clima di benessere lavorativo al personale dell’Ipm di Roma”.

I vertici del dipartimento giustizia minorile e di comunità hanno apprezzabilmente promosso un tavolo permanente tra Amministrazione e sindacati di comparto – hanno terminato i sindacalisti – per discutere ed analizzare le criticità che, ormai da tempo, stanno significando diverse articolazioni periferiche del sistema penitenziario minorile”.

