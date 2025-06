Violenta lite tra ragazzi a Nettuno: uno finisce in ospedale accoltellato, l’altro in carcere

Un inseguimento tra ragazzi, un giovane che entra in un bar sanguinante e la corsa dei soccorsi. È il pomeriggio concitato vissuto a Nettuno, dove un 18enne del posto è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Tutto è iniziato nel cuore del centro cittadino, quando i clienti di un bar hanno assistito a una scena che sembrava uscita da un film: un ragazzo correva per la strada, inseguito da un coetaneo. Il primo, un 19enne di origine tunisina, è riuscito a rifugiarsi nel locale, mentre stringeva il collo per fermare una copiosa emorragia.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anzio. I militari hanno immediatamente avviato le indagini: grazie alle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e alle parole della vittima, è emersa una dinamica inquietante.

Secondo quanto ricostruito, il 19enne sarebbe stato aggredito all’improvviso in strada dal suo inseguitore, armato di un coltello a serramanico, che gli avrebbe inferto un colpo diretto al collo. Un gesto che, solo per pochi centimetri, non si è trasformato in omicidio.

Mentre le ricerche dell’aggressore e dell’arma erano ancora in corso, il colpo di scena: il presunto autore dell’accoltellamento si è presentato spontaneamente al Commissariato di Anzio. Poco dopo, è stato trasferito nella caserma dei Carabinieri dove ha consegnato il coltello che, secondo le indagini, è quello usato durante l’aggressione.

La vittima, intanto, ricoverata in ospedale, ha riconosciuto sia il suo aggressore che l’arma. Per il 18enne sono così scattate le manette: dopo le formalità di rito è stato portato nella Casa Circondariale di Velletri, in attesa dell’udienza davanti al giudice.

