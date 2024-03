Violenta rissa a Valmontone: schiaffi e pugni in strada

Una lite degenerata con pesanti tafferugli, costata a uno dei due malcapitati il trasporto in ospedale: calci,pugni,schiaffi, le violenze nella giornata di Sabato 2 Marzo 2024 in via Genazzano, a Valmontone, provincia sud della Capitale.

Raccolta la denuncia sono stati poi i carabinieri della compagnia Colleferro a ricostruire l’accaduto. Ascoltata la vittima, un 30enne tunisino medicato in ospedale con 7 giorni di prognosi, i militari dell’Arma hanno segnalato alla procura della Repubblica di Velletri per lesioni personali l’aggressore, un 37enne di Cave.

L’identificazione dell’uomo è arrivata nell’ambito di un servizio di controllo straordinario nei comuni della provincia sud di Roma con particolare riguardo ai territori di Colleferro e Valmontone. I controlli si sono conclusi con la denuncia in stato di libertà di due persone.

A finire nel mirino dei carabinieri della stazione di Gorga un altro uomo, un 58enne di Alatri (provincia di Frosinone), che nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in via Carpinetana Nord, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con una lama di 15 centimetri. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato.

Infine, un 24enne residente a Segni (provincia di Roma), invece, è stato segnalato alla prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché, ieri notte, nei pressi dei locali della movida colleferrina, è stato trovato in possesso di un grammo di hashish.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di prevenzione, i militari della compagnia di Colleferro hanno identificato 91 persone, controllato 69 veicoli e 1 esercizio pubblico, nonché eseguito 4 perquisizioni personali. Sono state elevate 5 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 700 euro. Agli automobilisti indisciplinati sono stati decurtati complessivamente 18 punti dalle patenti e 1 di queste è stata ritirata. Infine, sono 15 i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari controllati nel weekend.

