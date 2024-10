Violento acquazzone sulla capitale: diversi i disagi dall’Eur al centro città

Un violento acquazzone ha investito Roma nelle prime ore di questo pomeriggio di mercoledì 23 ottobre, lasciando una scia di disagi e caos intorno alle 13.00.

Dall’Eur al centro storico, la città si è vista colpita da una fortissima pioggia, come previsto dalle previsioni meteo nei giorni precedenti.

I turisti, inizialmente intenti a scoprire le meraviglie della Capitale, sono stati costretti a cercare rifugio in negozi e caffè, mentre il traffico ha subito un pesante rallentamento, creando ingorghi e disagi per gli automobilisti.

La situazione non è destinata a migliorare, poiché la Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla per maltempo, valida dalla tarda mattinata di mercoledì 23 per le successive 24-36 ore.

Secondo la Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, hanno avvertito gli esperti.

Instabilità fino al weekend:

Secondo le previsioni, l’instabilità si protrarrà fino alla fine della settimana, portando con sé rovesci e occasionali temporali.

Tuttavia, gli esperti segnalano che ci potrebbero essere delle pause più stabili, come quella prevista per venerdì 25 ottobre, quando la città potrebbe godere di una giornata di bel tempo, permettendo ai romani e ai turisti di riappropriarsi delle strade e dei luoghi d’interesse.

