Violento nubifragio su Civitavecchia: situazione critica in diverse zone della città

Un violento nubifragio ha colpito il litorale a nord di Roma, nella mattinata di oggi venerdì 25 ottobre, in particolare Civitavecchia e Santa Marinella, creando non pochi disagi ai cittadini.

Il maltempo, che si è abbattuto intorno alle 11, ha portato con sé abbondanti precipitazioni, provocando allagamenti e disagi nella viabilità delle località affacciate sul Mar Tirreno.

Allagamenti e interventi di emergenza:

Le segnalazioni di allagamenti sono state numerose, in particolare lungo la Strada Statale Aurelia, dove l’esondazione del fiume Marangone ha reso il tratto impraticabile.

Le autorità locali hanno avvisato i cittadini di evitare la zona colpita per prevenire ulteriori incidenti.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati mobilitati per soccorrere le persone rimaste bloccate a causa delle forti piogge.

Nella serata di ieri 24 ottobre, sono stati tratti in salvo due individui impossibilitati a uscire dal loro veicolo, rimasto intrappolato in un’area allagata di via Aurelia, all’altezza dello svincolo per l’autostrada Civitavecchia sud.

Allerta Meteo:

La Sala Operativa Regionale ha diramato avvisi riguardanti l’arrivo di una nuova perturbazione, prevedendo violenti rovesci temporaleschi anche sul territorio di Cerveteri.

Le autorità locali hanno già attivato il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, che è operativo in tutto il territorio, pronto a intervenire per ogni necessità.

“Si raccomanda prudenza e di seguire le indicazioni della Protezione Civile”, ha avvertito il Comune di Cerveteri tramite un post su Facebook.

