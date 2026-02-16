Violenza a Rebibbia: 7 agenti feriti, uno ha riportato una prognosi di 40 giorni

Ancora violenza nel carcere romano di Rebibbia Nuovo Complesso. La serata di domenica 15 febbraio si è trasformata in un incubo per sette agenti della Polizia Penitenziaria, rimasti feriti durante un intervento per sedare una rissa tra detenuti.

A denunciare l’episodio è il sindacato Osapp, che torna a puntare il dito contro le condizioni critiche degli istituti penitenziari della Capitale.

La rissa e l’aggressione agli agenti

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato nel reparto G11 con un acceso diverbio tra detenuti. Gli agenti sono intervenuti per riportare la calma, ma la situazione è degenerata rapidamente.

Durante le operazioni di contenimento, i poliziotti penitenziari sarebbero stati colpiti con violenza. Il bilancio è pesante: uno degli agenti ha riportato la frattura di una spalla e un trauma cranico dopo essere stato spinto contro un termosifone.

Per lui la prognosi è di 40 giorni. Gli altri sei colleghi hanno riportato contusioni e traumi al volto, con prognosi comprese tra i 3 e i 21 giorni.

Una struttura al limite

L’episodio riaccende i riflettori sulla situazione strutturale dell’istituto. I numeri forniti dal sindacato parlano di circa 1.700 detenuti presenti, a fronte di un esubero di oltre 600 unità rispetto alla capienza regolamentare.

Sul fronte del personale, mancherebbero circa 200 agenti di Polizia Penitenziaria. Una carenza che – denunciano i rappresentanti sindacali – rende i turni sempre più gravosi e altera in modo preoccupante il rapporto numerico tra operatori e detenuti.

La denuncia dell’Osapp

Il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, usa parole dure:

«Le carceri italiane sono diventate peggiori di molti istituti sudamericani. La violenza regna sovrana nel silenzio assordante della politica. Operiamo senza tutele e con organici insufficienti».

Il sindacato chiede interventi urgenti: un rafforzamento immediato degli organici, strumenti di tutela più efficaci per il personale impegnato negli interventi operativi e un piano straordinario per alleggerire il sovraffollamento.

