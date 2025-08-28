Violenza donne, Mussolini (FI): “Post sessisti a insaputa donne atto ignobile e criminale”

“In questi giorni sta tenendo banco un fenomeno a dir poco sconvolgente: la pubblicazione online di foto di donne immortalate e messe alla berlina a loro insaputa su deprecabili spazi online.

Una vicenda inquietante, resa ancor più grave dal fatto che, in molti casi, gli autori di questi squallidi post sessisti erano gli stessi compagni delle vittime di questa inaudita e inaccettabile forma di violenza sul web.

Una mercificazione intollerabile che ho sempre contrastato nel corso della mia carriera istituzionale e che, come donna e membro della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, condanno nella maniera di più assoluta.

A tutte le donne coinvolte, loro malgrado, in questa intollerabile violazione della sfera intima e personale che non ha risparmiato nemmeno esponenti della politica, quali Giorgia Meloni ed Elly Schlein, desidero esprimere la più totale solidarietà, con l’auspicio che le autorità provvedano presto a reprimere questo orribile cyber-reato commesso da una quantità impensabile di uomini frustrati e senza scrupoli”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale Rachele Mussolini.

