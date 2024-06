Violenza in famiglia: 91enne picchiato e ustionato dal figlio, arrestato il 57enne

Una storia agghiacciante di violenza familiare è emersa a Roma, dove un uomo di 91 anni è stato ripetutamente aggredito dal figlio 57enne.

L’anziano, stanco delle continue vessazioni e minacce, ha trovato il coraggio di denunciare tutto, dando vita a un’indagine che ha portato all’arresto del figlio violento.

Le violenze e le torture:

Le violenze, come raccontato dall’uomo e confermato dalla nipote 22enne, andavano avanti da tempo. Il 57enne picchiava il padre con padelle, gli gettava addosso acqua bollente e lo minacciava di legarlo in casa se avesse cercato di chiamare aiuto.

Le aggressioni erano legate alle pressanti richieste di denaro da parte del figlio, a cui l’anziano non poteva più cedere.

L’intervento della Polizia e l’arresto:

L’ultima aggressione è avvenuta lunedì 17 giugno, quando la nipote, testimone dell’ennesimo episodio di violenza, ha chiamato la Polizia.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno ascoltato le testimonianze dell’anziano e della nipote, che hanno descritto gli abusi subiti.

Il 57enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Le condizioni dell’anziano e della nipote

Il 91enne, medicato in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate. La nipote, che si era interposta per difendere il nonno, ha avuto una prognosi di 7 giorni.

