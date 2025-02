Violenza in famiglia: figlio aggredisce l’anziana madre, arrestato con droga e manette in casa

Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta a Testaccio, nel cuore di Roma, dove un figlio di 45 anni ha aggredito la propria madre anziana, picchiandola e tirandole i capelli.

La donna, terrorizzata, è riuscita a chiamare i Carabinieri della Stazione Roma Aventino, raccontando in diretta le violenze subite, mentre le urla del figlio e gli insulti nei suoi confronti erano chiaramente udibili durante la telefonata.

I Carabinieri, prontamente intervenuti in via G.B. Bodoni, hanno fermato l’uomo, arrestandolo in flagranza di reato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, oltre a rispondere di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 130 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacenti, materiale per il confezionamento e un paio di manette prive di matricola, elementi che hanno fatto scattare anche l’accusa di traffico di droga ai fini di spaccio.

Il 45enne è stato successivamente portato in Tribunale a Piazzale Clodio, dove il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui l’obbligo di presentarsi in caserma.

