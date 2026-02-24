Il Centro culturale Lepetit e l’Associazione L’Incontro, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Escursioni romane”, propongono per domenica 1° marzo 2026 una visita guidata gratuita al Quartiere dell’EUR.

L’appuntamento sarà alle ore 09.30 in viale America presso l’uscita della fermata Metro B E. Fermi.

Il percorso si snoderà lungo via Cristoforo Colombo fino a Piazza Guglielmo Marconi, commentando gli edifici più salienti nei dintorni, fino a raggiungere il Palazzo della Civiltà Romana.

Per chi volesse raggiungerci con la macchina, per il parcheggio si consiglia lungo via Asia e relativa piazza antistante l’Ufficio Postale.

Chi vuol partecipare, siete pregati di prenotarvi, inviando una mail al nostro indirizzo: culturalepetit@gmail.com

