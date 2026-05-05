“Vogliamo la recinzione nuova!”

In viale Franco Angeli 40, a Casale Rosso, parte una stradina che, costeggiando le costruzioni arriva alla via Prenestina altezza Quarticciolo.

La stradina realizzata dopo 20 anni ha ancora la vecchia recinzione che i trans hanno rotto portando prostituzione drogati e spacciatori fin sotto le abitazioni. E con l’erba alta il loro malaffare diventa ancora più facile.

Serve con urgenza un muretto oppure una recinzione di ferro più consistente per impedire che lo squallido fenomeno arrivi sotto i palazzi. E inoltre urge anche il taglio dell’erba del parco CMB.

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