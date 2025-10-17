Vogue accende Roma: “Forces of Fashion 2025” tra stile, arte e memoria

Dopo il successo delle prime due edizioni, Forces of Fashion torna a Roma ma cambia location: il 18 ottobre la Casa dell’Architettura, presso il Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, ospiterà l’evento globale di Vogue che racconta il mondo della moda attraverso le voci e le esperienze dei suoi protagonisti.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è realizzato grazie alla collaborazione dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale, partner istituzionale dell’iniziativa, e al finanziamento del Ministero del Turismo nell’ambito del progetto Roma Smart Tourism.

Una giornata per assistere a conversazioni dal vivo con designer e leader del settore, insieme al team di Vogue Italia. Un’opportunità per riscoprire il valore delle connessioni e generarne di nuove, dando al pubblico la possibilità di vivere la moda attraverso la lente di Vogue.

Tra gli ospiti della terza edizione di Forces of Fashion: Olivier Rousteing, Direttore Creativo di Balmain, che racconterà il suo percorso all’interno della maison; Veronica Leoni, Direttore Creativo Calvin Klein Collection, che condividerà la sua visione di stilista italiana alla guida di un brand globale; Fausto Puglisi, Direttore Creativo di Roberto Cavalli, che accompagnerà il pubblico in un viaggio speciale all’interno del suo atelier; Rocco Iannone, Creative Director Ferrari Moda, che rifletterà sull’importanza di coinvolgere una community attiva; Anna Dello Russo, Former Vogue Italia Fashion Editor, che racconterà il suo cammino alla scoperta di sé nel mondo della moda; Marco De Vincenzo, Direttore Creativo di Etro & Leather Goods Head Designer di Fendi insieme a La Niña, cantautrice e produttrice, che parleranno di tradizioni e radici; Nicolas Di Felice, Direttore Artistico di Courrèges e Ellen Hodakova Larsson, Founder e designer di Hodakova, che condivideranno la loro visione radicale sulla creatività; infine Loris Messina e Simone Rizzo, founder ed ex Direttori Creativi di SUNNEI che animeranno il palco con una special performance che coinvolgerà tutta la platea presente.

Tra gli appuntamenti anche un tributo al grande stilista Giorgio Armani, recentemente scomparso, insieme a un parterre di grandi nomi del cinema italiano.

Visite guidate collegate all’evento

Per l’occasione sono state organizzate delle visite guidate nell’ambito del progetto Unexpected Itineraries of Rome disponibili, su prenotazione, tramite il Call Center 060608 in 4 turni da 45 minuti:

Ore 10:15

Ore 11:15

Ore 15:15

Ore 17:15

Le visite, in lingua italiana, comprendono le Mura Serviane e il Giardino dell’Acquario Romano, proseguono verso la Chiesta dei Santi Vito e Modesto con l’Arco di Gallieno e piazzetta antistante e prevedono una breve sosta ai Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio.

Il luogo dell’appuntamento è la Casa dell’Architettura, presso il Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47.

Roma Smart Tourism e la piattaforma per vedere in streaming Vogue Force of Fashion 2025

L’appuntamento è parte del progetto Roma Smart Tourism, promosso da Roma Capitale con il finanziamento del Ministero del Turismo nell’ambito del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione e al supporto dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, partner istituzionale dell’iniziativa.

