Volevano rinnovare il guardaroba con capi sportivi, ma senza passare dalle casse: arrestati due ladri

Volevano rinnovare il guardaroba con capi sportivi griffati, ma hanno deciso di saltare il pagamento. Così, venerdì 14 novembre, due uomini di 41 e 34 anni, entrambi marocchini e residenti a Roma, sono finiti nei guai all’Outlet di Valmontone.

A notarli per primi sono stati gli occhi attenti della vigilanza del centro commerciale, che ha subito allertato i carabinieri di Valmontone e Colleferro, impegnati in un servizio straordinario contro i reati predatori.

Fermati all’uscita del negozio, i due erano già in possesso di capi d’abbigliamento per un valore di circa 400 euro. Arrestati, nella mattinata di sabato il tribunale di Velletri ha convalidato le manette, rinviando il processo.

Ma la giornata non finisce qui. Sempre nello stesso servizio, i militari della stazione di Artena hanno bloccato altri due malviventi, sorpresi mentre cercavano di smontare parti meccaniche da un autocarro Iveco Daily parcheggiato in località Contrada Macere.

Si tratta di un 43enne romeno di Lariano e di un 31enne marocchino senza fissa dimora, entrambi arrestati in flagranza per tentato furto aggravato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.