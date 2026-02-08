Voragine a Vitinia, auto inghiottita dall’asfalto: emergenza idrica per decine di famiglie

Vigili del Fuoco, Polizia Locale e tecnici Acea sono al lavoro dalle prime ore della mattinata di oggi – domenica 8 febbraio 2026– a Vitinia per mettere in sicurezza l’area e tentare di ripristinare il servizio idrico dopo l’improvvisa apertura di una voragine in via Bertinoro.

Secondo le prime verifiche, il cedimento sarebbe stato causato da una prolungata erosione sotterranea provocata dalla rottura di una tubatura dell’acqua.

Particolarmente delicate le operazioni di recupero dell’auto finita nella buca. Per evitare ulteriori crolli del manto stradale e garantire la stabilità dell’area circostante, i soccorritori hanno utilizzato mezzi leggeri e procedure “chirurgiche”.

Fortunatamente, al momento del cedimento nessuno si trovava all’interno del veicolo e non si registrano feriti.

La rottura della conduttura principale ha provocato l’interruzione immediata del servizio idrico per numerose famiglie della zona.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, Acea ha fatto arrivare un’autobotte per garantire la fornitura di acqua potabile ai residenti rimasti a secco.

I tecnici sono impegnati nella sostituzione del tratto di tubatura danneggiato, ma i tempi per il ripristino definitivo dipenderanno dalla stabilità del terreno.

Sulla vicenda è intervenuto anche Mario Pericolini, presidente del Comitato di Quartiere Vitinia, che ha puntato l’attenzione sulle condizioni dell’infrastruttura idrica:«È emersa la rottura di una vecchia tubatura che ha trascinato con sé una porzione di muro e l’auto. Lo spavento è stato tanto. Speriamo che i lavori si concludano rapidamente per restituire l’acqua alle famiglie».

