Voragine al Quadraro: evacuate 36 abitazioni, lesioni a una palazzina limitrofa

Una palazzina, nelle vicinanze della voragine che si è aperta stanotte in via Sestio Menas al Quadraro di Roma, ha riportato lesioni strutturali. I vigili del fuoco, pertanto, in via precauzionale hanno evacuato gli inquilini delle 36 abitazioni della scala B del condominio in via Attio Labeone 16. Sono presenti sul posto i vigili urbani, la protezione civile, i rappresentanti dell’ufficio tecnico del Comune di Roma.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati