Walking by the river al Medina Art Gallery dal 27 al 29 maggio

Ventiquattro delle novantanove opere che compongono tutto il progetto, saranno esposte presso ‘Medina Art Gallery’ in via Merulana 220, Roma, venerdì 27 maggio dalle 17.00 alle 21.00 e sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 15.00 alle 19.00.

Sarà presente l’autore

Le novantanove fotografie di strada scattate tra l’agosto del 2019 e l’agosto del 2021 nelle vicinanze del tratto del Tevere che attraversa le zone centrali di Roma, Walking by the river costituiscono un lavoro attento alla dimensione performativa e comunicativa dell’arte, stilisticamente curato negli aspetti tecnici ed estetici della composizione fotografica. platgat ha infatti il merito di coniugare la cura del linguaggio fotografico alla sensibilità verso il lato performativo e concettuale dell’arte. Che, nella sua opera, trovano una rara sintesi espressiva, grazie alla continua ricerca di un equilibro tra contenuto e forma.

La scelta delle location che fanno da sfondo agli scatti non è affatto casuale. Si tratta di “luoghi dove il confine tra sfera privata e vita pubblica è labile” come spiega lo stesso autore. Il progetto raccoglie inoltre frammenti sospesi e incompleti ma concettualmente legati tra loro. Ed è così che l’osservatore viene spinto a costruire il possibile senso del singolo scatto, cercando spunti emotivi e riflessivi comuni a più fotografie. La realizzazione e la comprensione di Walking by the river diventano quindi occasione per un viaggio aperto e relazionale. Un percorso di cui sono protagonisti le persone e gli spazi ripresi, l’artista e la sua macchina fotografica, l’osservatore e il proprio modo d’interpretare le immagini.

Le istantanee di Walking by the river nascono della capacità di platgat di cogliere segni, suggestioni e significati dalle storie umane e dall’ambiente urbano. “Sono figlie della ricerca di elementi iconici in situazioni ordinarie, del bisogno di registrare una quotidianità seducente ma complessa, dell’obiettivo di restituire stimoli visivi che possano aprire a sensazioni e pensieri anche contradditori – spiega ancora l’autore -. Nascono dal camminare, osservare, esplorare, aspettare, pedinare, sperare e scattare. Dalla dedizione, determinazione, abilità e ossessione, ma anche dagli errori, dalla fortuna, dalle coincidenze e dalle opportunità inaspettate”.

“Per l’idea di fondo che lo contraddistingue, un progetto di fotografia di strada come Walking by the river ha la necessità di aprirsi alla realtà, all’incontro, al confronto. Questo può accadere solo con la stessa naturalezza, immediatezza e profondità che ne hanno caratterizzato la realizzazione – conclude platgat -. Per questo ho scelto uno spazio intimo e accogliente dove, per tre giorni, sarà possibile immergersi con tranquillità in quel mondo fatto di strade, quotidianità, persone, emozioni, bellezza, significati e domande”.