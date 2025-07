“Warhol e Banksy” in mostra al Castello di Santa Severa

Avviata con il programma della Regione Lazio e LAZIOcrea la stagione estiva di eventi al Castello di Santa Severa (https://www.castellodisantasevera.it/). Il concerto dell’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini” (1 luglio) e la mostra “Warhol e Banksy” (dal 2 luglio) sono gli eventi che inaugurano la stagione di eventi al Castello. Un programma denso al quale si aggiunge quello delle attività culturali del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (www.gatc.it).

La mostra Warhol e Bansky, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta e prodotta da Metamorfosi Eventi e Emergence Festival, è già visitabile nella celebre “sala del Nostromo” e sarà aperta al pubblico fino al 18 settembre 2025.

Tema dell’esposizione è il confronto tra il percorso dei due artisti, che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni. Nella mostra i due virtuosi sono visti quasi come un maestro innovativo e dirompente e un allievo creativo e ribelle. L’apripista Warhol viene seguito dal più giovane e misterioso Banksy, che si distingue dal precursore, ma ne emula e riscrive alcune delle sue opere iconiche.

Due personalità apparentemente distanti, ma entrambe ironiche verso l’arte del proprio tempo e verso le visioni politiche e sociali. Entrambi hanno influito nel mondo dell’arte portando una ventata dissacrale di innovazione.

Le opere di Warhol, sotto il suo altisonante brand, sono ormai diventate un prodotto di consumo e destano ovunque ammirazione.

In modo diverso si impone all’attenzione di tutto il mondo Banksy, che fa parlare di sé per il suo “vandalismo di strada”. I suoi provocanti messaggi di satira sociale e politica sono sempre capaci di raggiungere l’intero mondo e l’utilizzo dell’anonimato è un espediente tale da rappresentare esso stesso un marchio.

Nella mostra troviamo a confronto temi analoghi rappresentati dal punto di vista di entrambi gli artisti: dal dollaro firmato da Warhol alle banconote di Banksy con Lady D, dall’immagine della Regina Elisabetta di Warhol a quella di Banksy in forma scimmiesca, fino alle Tesco’s Soup di Banksy che si affiancano ad una delle opere più iconiche di Warhol, le Campbell’s Soup.

Perfino negli aneddoti si vede una certa simmetricità di pensiero, dove Warhol afferma che “Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti”, Banksy ribalta tutto prospettando che “Ognuno nella vita avrà 15 minuti di anonimato”, mostrando come è ormai cambiata la società con il tempo e dimostrando la distanza tra le loro due generazioni.

Una bella parentesi culturale dopo una giornata al sole e prima di un brindisi al tramonto, in un’ambientazione fantastica, dove potrete affacciarvi dalle leggiadre finestre sul mare di Pyrgi. Lì sotto i vostri occhi riposano i resti di un grande porto, prima etrusco e poi romano.

