“Who is normal?” di Mircea Decun alla Biblioteca Penazzato

Martedì 15 aprile 2025 ore 16:30 presso la Biblioteca Penazzato, nell’omonima via al civico 112 a Roma Collatino, organizzata da: Associazione Spazio Tempo per la Solidarietà – affiliata alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, si terrà la presentazione del libro “Who is normal?”, con la partecipazione dell’autore Mircea Decun.

Dialogano con l’autore: Miruna Cajvaneanu, giornalista, Luminița Popa e Paola Crivelli, educatrice e attivista – Letture a cura di Fernanda Cortini.

Info e prenotazioni: 0645460530-31

Mircea Decun è rumeno e da almeno 20 anni vive in Italia. È stato una persona senza fissa dimora con problemi vari ma si è fatto aiutare ed ha iniziato il suo percorso di rinascita. Lo racconta in un libro intitolato “Who is normal?” B-Hop Magazine

In un tempo in cui giudichiamo tutto con filtri e categorie, chi è davvero normale?

“Who is normal?” non è solo un libro. È una ferita aperta che si trasforma in luce. È la voce di chi ha vissuto l’invisibilità, la marginalità, la strada. Ma anche la speranza. Storie vere e senza filtri raccontate da Mircea Decun, 61 anni, oltre 20 vissuti in Italia, tra Romania e borgate romane, tra sogni e lotte. Un uomo che ha fatto della scrittura uno strumento di libertà.

“Penso anche io che anormali siano soltanto coloro che, con tutta la loro caparbietà, si ostinano a definire lo stato di normalità…” afferma Mircea Decun.

Una riflessione profonda sull’essere umano, perfetta per questi giorni in cui il cuore cerca silenzio, verità, redenzione.

