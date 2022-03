XIV Municipio: via libera a 3 piani di zona

Partono i cantieri per il completamento di tre Piani di Zona: Torresina 2, Pian Saccoccia e Via Ponderano, tutti nel Municipio Roma XIV.

La Giunta di Roma Capitale ha infatti approvato l’8 marzo 2022 tre delibere con i progetti definitivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro.

I lavori riguarderanno il Piano di Zona B51 Via Ponderano, dove sarà realizzata la vasca di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche; il Piano di Zona B44 Torresina 2 dove saranno realizzate la rete stradale, i parcheggi e la rete fognaria; il Piano di Zona B49 Pian Saccoccia dove è prevista la realizzazione della rete stradale, delle fognature per le acque bianche, i parcheggi, la vasca di laminazione, la vasca di prima pioggia e le opere idrauliche complementari.

“Finalmente la situazione dei Piani di Zona inizia a muoversi. Dopo la delibera su Monte Stallonara approvata la scorsa settimana, con quelle di oggi rimettiamo in moto opere importanti per oltre 5000 abitanti del Municipio Roma XIV.

Si tratta di interventi importanti dopo anni in cui all’edificazione privata non sono seguite le infrastrutture pubbliche.

La realizzazione delle vasche di laminazione garantirà la sicurezza idraulica mentre le strade, l’illuminazione e il verde pubblico finalmente potranno arrivare e trasformare quartieri abbandonati in parti di città” dichiara l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.