Sabato 12 ottobre 2024 dalle ore 10:30 alle 12:30 presso “Il valore del femminile” di piazzale delle Provincie 8 si terrà l’incontro introduttivo e di presentazione del corso “Yogasūtra a piccoli passi”, laboratorio esperienziale alla scoperta del testo di Patañjali nella tradizione di Sri Tirumalai Krishnamacharya.

“Parole intessute come perle sul filo del racconto dei molti strumenti presenti nello yoga per sviluppare il potenziale della mente”.

E’ previsto un contributo di partecipazione di 15€ con prenotazione obbligatoria scrivendo a: info@ilvaloredelfemminile.org o contattando il numero 392 1074600.

L’incontro e il corso è a cura di Claudio Polito e Simona De Giuli, che guideranno alla scoperta di Yogasūtra di Patañjali un’opera considerata il testo per eccellenza dello yoga che attraverso 196 aforismi dedicati alla conoscenza di questa arte, offre infiniti insegnamenti legati gli uni agli altri proprio come un filo da cui la parola “sutra” ed infatti Yogasūtra significa “il filo dello yoga”.

Tramite la comprensione di questo libro si può comprendere come restituire un senso di calma alla mente, come guarire dalle sofferenze del corpo e intraprendere un percorso spirituale.

Claudio Polito e Simona De Giuli sono Insegnanti Yoga e Canto Vedico nella tradizione di T. Krishnamacharya figura tra le più significative dello yoga moderno, e tra i personaggi più rappresentativi della tradizione culturale Indiana nonché padre fondatore dell’insegnamento dello Yoga in Europa.

Polito e De Giuli sono allievi della Maestra Chandra Klee Cuffaro allieva diretta di T. Krishnamacharya e del figlio T.K.V. Desikachar fondatore del Krishnamacharya Yoga Mandiram.

Il laboratorio/corso

Il laboratorio/corso in cui è previsto un approccio allo studio del testo, a partire dalla recitazione cantata dei sutra, per poi approfondire i contenuti intrecciando pratica e teoria, nella modalità classica di adhyayanam, bodhanam, acaranam (ascolto e ripetizione, comprensione, pratica).

Passo dopo passo vengono apprese le pratiche da cui emerge un significato più profondo, non mediato dalla mente.

Il laboratorio/corso prevede un ciclo di 4 incontri seminariali della durata di 5 ore che si terranno da novembre 2024 a marzo 2025.

Saranno esplorati gli strumenti presentati attraverso una pratica da ripetere anche a casa fra un incontro e l’altro.

Per informazioni Claudio 3467593451 – Simona 3663826603

