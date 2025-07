Zagarolo. “Regione garantisce fondi TPL. Nessuna interruzione corse”

«Nessun cittadino resta a piedi. La Regione Lazio ha confermato l’ufficialità del rifinanziamento del servizio TPL e di quello integrativo, incluso il collegamento Valle Martella – Metro C. Pertanto la scelta del Comune di Zagarolo che ha sospeso le corse creando disagi agli utenti, dimostra il patetico tentativo di creare un caso politico inesistente sul tema trasporto pubblico locale che tocca da vicino la vita quotidiana di moltissime persone.»

Così in un comunicato congiunto Marika Rotondi (Fdi) consigliere regionale del Lazio e Giovanni Luciani (Valle Martella Tricolore) consigliere comunale di Zagarolo.

«A differenza di tutti gli altri Comuni coinvolti, – prosegue la nota – che hanno mantenuto attivo il servizio in attesa della comunicazione ufficiale della Regione — nella consapevolezza che i fondi erano già stati confermati — il Comune di Zagarolo ha interrotto il trasporto, senza avvisare l’utenza, creando un grave disservizio. Nessun altro Ente Locale ha agito in questo modo. Nessuno ha sospeso, né inviato solleciti con toni polemici. Solo Zagarolo».

«Ci sorprende – conclude la nota – che siano state fermate proprio le linee di Valle Martella, da sempre oggetto di particolare attenzione e sostegno da parte nostra, essendo a conoscenza di quanto siano richieste dagli utenti perché fortemente necessarie per il territorio. Viene da pensare che si tratti di una scelta politica fatta per mettere in cattiva luce l’Ente Regionale, visto che le linee del Trasporto Pubblico Locale che interessano tratti non ricadenti in Valle Martella — pur non avendo ancora ricevuto conferme ufficiali — non sono state interrotte. I cittadini non hanno colore politico. Andavano tutelati, informati, serviti. E invece sono stati sacrificati sull’altare di una polemica sterile e infondata. Ringraziamo l’Assessore Regionale ai Trasporti e alla Mobilità Ghera per il lavoro costante e la vicinanza ai territori: la Regione Lazio, anche questa volta, non ha lasciato indietro nessuno.»

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.