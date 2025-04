Zaino con 60mila euro e una base dello spaccio in casa: arrestato giovane pusher

Un giovane di 26 anni, italiano, è finito in manette al termine di un’operazione condotta congiuntamente dalla VII sezione della Squadra Mobile di Roma e dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara.

L’uomo era da tempo sotto osservazione: su di lui pendevano sospetti pesanti, legati alla gestione di una rete di spaccio di hashish, marijuana e cocaina. Ieri mattina, le indagini si sono trasformate in azione.

Gli agenti lo hanno intercettato in via Bernari mentre usciva di casa con uno zaino in spalla. Un controllo di routine si è trasformato in un sequestro importante: dentro lo zaino, ben 60.000 euro in contanti, senza alcuna giustificazione plausibile.

Le mani tremanti, le risposte confuse, un nervosismo evidente: troppi segnali per pensare a un malinteso.

È stato quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’appartamento che la situazione ha assunto contorni ben più gravi.

La casa si è rivelata una vera centrale operativa dello spaccio: oltre 46 kg di stupefacenti nascosti in ogni angolo. Le sostanze, già suddivise tra hashish, marijuana e cocaina, erano pronte per essere immesse sul mercato.

Il dettaglio che ha sorpreso gli inquirenti è emerso dietro un mobile da televisione, dove era stato ricavato un nascondiglio: una pistola, corredata da caricatori e 139 cartucce, era celata con cura.

Oltre all’arma e alla droga, il blitz ha permesso di sequestrare otto telefoni cellulari, materiale per il confezionamento delle dosi e due quaderni con annotazioni ritenute riconducibili all’attività di spaccio, probabilmente utilizzati per tenere il conto delle transazioni.

Arrestato in flagranza, il 26enne è ora gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma da fuoco. L’Autorità Giudiziaria ha già convalidato l’arresto.

