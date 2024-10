Zelensky da Papa Francesco: oggi incontro in Vaticano sull’Ucraina. Imponenti i dispositivi di sicurezza a Roma

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, continua la sua visita ufficiale in Italia dopo il bilaterale con la premier Giorgia Meloni, tenutosi nella serata di ieri giovedì 10 ottobre presso la suggestiva cornice di Villa Doria Pamphilj.

Il leader ucraino, ospite presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma Nord, si prepara oggi a un momento chiave della sua visita: l’incontro con Papa Francesco in Vaticano.

Questo sarà il terzo incontro tra Zelensky e il Pontefice, l’ultimo dei quali si è svolto a maggio 2023. L’appuntamento, dal forte valore simbolico e diplomatico, richiede un imponente dispositivo di sicurezza, con chiusure al traffico e divieti di sosta che interesseranno le aree limitrofe al Vaticano, come via Rusticucci, vicolo del Campanile e via Scossacavalli.

Le misure di sicurezza straordinarie, già attive dall’arrivo della delegazione ucraina, rimarranno in vigore fino al 12 ottobre.

Nell’area attorno all’Hotel Parco dei Principi è stato disposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta, compresi motoveicoli, ciclomotori e taxi, con eccezione per i veicoli diplomatici, militari e delle forze dell’ordine.

L’incontro con il Papa rappresenta un altro tassello fondamentale nella fitta agenda diplomatica del leader ucraino, in un momento cruciale per la situazione geopolitica globale, mentre l’attenzione internazionale continua a concentrarsi sul conflitto in Ucraina e sulle possibili vie per il raggiungimento della pace.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙