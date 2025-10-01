Zoomarine: arriva Halloween 2025 tra zombie, streghe e Mercoledì Addams

Il sipario sul mese più spaventoso dell’anno si alza a Zoomarine: il parco romano si prepara a festeggiare Halloween con un calendario fitto di eventi che mescolano paura, divertimento e magia.

L’apertura è prevista per il 4 e 5 ottobre 2025, con ingresso gratuito per i bambini, per dare il via a due weekend da brivido in formato famiglia.

Tra le grandi novità di quest’anno spicca un tributo a Mercoledì Addams, la celebre protagonista della serie Netflix di Tim Burton, interpretata da Jenna Ortega, ora tornata con la seconda stagione.

Il 4 ottobre, alla prima giornata di apertura, il pubblico potrà incontrare Mercoledì, accompagnata dall’amica Enid e dal papà Gomez: un trio pronto a scatenare selfie e foto ricordo, tra risate e un pizzico di paura.

Anche la ristorazione si mette in tema: il ristorante Taverna la Famiglia diventa la “Taverna Mercoledì”, ispirata alla Nevermore Academy, mentre all’ingresso campeggia l’originale Carro Funebre del Birrificio “Il Becchino”. L’iconica ragazza Addams non è solo divertimento: con la sua unicità affronta temi importanti come il bullismo, offrendo un esempio di coraggio e autenticità.

A supporto delle famiglie, l’associazione “Tradizione & Innovazione Forense” di Roma e Velletri fornirà consigli su come affrontare eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, trasformando la visita in un’esperienza educativa oltre che ludica.

Il parco si trasforma in un vero regno horror, con percorsi e attrazioni per tutte le età:

Zombie Village – La Caccia Finale: un villaggio abbandonato invaso dagli zombie, dove grandi e piccoli possono divertirsi in sicurezza tra paura, adrenalina e risate.

REC – La Stanza Dannata: porte che si chiudono da sole, luci tremolanti e creature pronte a sorprendere ogni visitatore.

Dark Nox – L’Ultimo Passaggio: un bosco misterioso, avvolto nella nebbia, popolato da figure inquietanti che appaiono e scompaiono tra gli alberi.

Il Galeone Maledetto: un veliero fantasma dove scheletri e anime prigioniere animano cabine e corridoi, per un’esperienza da brivido.

Non mancheranno spettacoli e show che uniscono horror e comicità:

Halloween Musical Show (Associazione Teatrale Officina Dioniso) porta in scena una storia spaventosa interpretata da attori scapestrati e sopra le righe.

Mezzanotte al Museo (Associazione Circo Bianco) trasforma un museo austero in un’avventura horror piena di colpi di scena e risate.

Il Relitto Dimenticato (Associazione Circo Bianco) regala uno special horror show sul Galeone dei Tuffatori con 9 artisti pronti a mozzare il fiato.

Strega’s Academy (Associazione Teatrale Officina Dioniso) insegna ai più piccoli incantesimi e parole magiche in compagnia di streghe e stregoni un po’ smemorati.

Per i bambini, grande divertimento anche nel laboratorio ZuccArt, dove potranno decorare la loro zucca e portarla a casa come souvenir “da brivido”.

Zoomarine apre così le porte a un Halloween tra brivido, magia e famiglia, un’esperienza completa che unisce gioco, spettacolo e messaggi educativi.

Per maggiori informazioni: www.zoomarine.it

